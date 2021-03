Myanmar: rilasciati oltre 600 manifestanti. Oggi "sciopero del silenzio" (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Abbiamo rilasciato 360 uomini e 268 donne dalla prigione di Insein", ha detto un funzionario del penitenziario Leggi su rainews (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Abbiamo rilasciato 360 uomini e 268 donne dalla prigione di Insein", ha detto un funzionario del penitenziario

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar rilasciati Myanmar, i democratici si rivoltano contro la Cina ... la repressione armata avrebbe provocato 183 morti e 2175 prigionieri, di cui solo 319 rilasciati ... la Cina considera il golpe come una questione strettamente interna al Myanmar e piuttosto condanna ...

Yangon, legge marziale. Almeno 39 uccisi L'ambasciata cinese ha subito domandato alle 'autorità del Myanmar di imporre misure efficaci per ... Di questi, finora sono stati rilasciati solo 300. La giunta giustifica il colpo di Stato a causa dei ...

Myanmar: rilasciati oltre 600 manifestanti. Oggi "sciopero del silenzio" Rai News In Myanmar altri 12 morti negli ultimi giorni, sono 247 dall’inizio del golpe Intanto arrivano le prime reazioni dall’Onu, e domani a Bruxelles la Ue deciderà le misure da adottare contro i generali che hanno arrestato Aung San Suu Kyi e represso nel sangue le proteste ...

Myanmar, massacri e legge marziale Mentre anche oggi il Myanmar è segnato da una protesta diffusa, il bilancio dell’ennesima domenica di sangue con almeno una quarantina di vittime (40 a Yangon e 20 nel Paese secondo fonti raccolte da ...

