Morto George Segal | addio al grande attore | ha recitato con Liz Taylor | Richard Burton e Barbra Streisand

(Di mercoledì 24 marzo 2021). Aveva 87 anni. Era uno dei più grandi attori da commedia “sofisticata” hollywoodiana anni sessanta/settanta. I più anzianotti lo ricorderanno con Lizin Chi ha paura di Virgina Woolf? di Mike Nichols nel 1966 o assieme ane Il gufo e la gattina di Herbert Ross (1970); mentre gli adulti che iniziarono ad andare al cinema negli anni ottanta lo riconosceranno come infingardo amante di Kirstie Alley in Senti chi parla di Amy Heckerling. Anche gli spettatori più giovani, soprattutto quelli statunitensi, hanno infine potuto apprezzarenell’interpretare l’anziano saggio e comico patriarca della famiglia Goldberg in The Goldbergs, serie tv durata dal 2013 per sette stagioni, ...

"La famiglia è devastata: questa mattina George Segal è morto a causa di complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass", ha annunciato la moglie Sonia. Segal sarebbe deceduto "per complicazioni di un'operazione di bypass cardiaco", così ha dichiarato la moglie Sonia Schultz Greenbaum, con la quale era sposato da 25 anni.