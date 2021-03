Morgan rinviato a giudizio per stalking | cosa ha fatto il cantante

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora sotto le luci dei riflettori per. Ilitaliano è statoper, ma cos’ha? Scopriamolo Marco Castoldi, conosciuto semplicemente come, è indagato dalla Procura di Monza, rinviandolo acon accuse die diffamazione. Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica”, i motivi risalgono al periodo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Il cantante rinviato a giudizio dalla Procura di Monza: l'ex fidanzata lo ha denunciato anche per ...

La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Marco Castoldi, in arte Morgan. Le motivazioni? Stalking e diffamazione nei confronti dell'ex compagna. I fatti risalgono al ...