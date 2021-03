Margherita Incisa di Camerana | il primo ufficiale donna marciava a Fiume con d' Annunzio

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo ilpilota militare nero del mondo - italiano e orgogliosamente fascista, tanto da diventare generale delle Camicie Nere QUI - un altro personaggio manderà dallo psicanalista gli aedi della storiografia ideologizzata. Parliamo della marchesadi, ildel mondo in età contemporanea: interventista, dannunziana, fiumana, monarchica e moglie di un podestà. Prima di lei, nel ‘7-‘800, già l'italiana Francesca Scanagatta, la russa Nadežda Durova, la prussiana Eleonore Prochaska, la francese Marie-Thérèse Figueur avevano indossato l'uniforme, ma tranne l'ultima, (che restò sott), tutte dovettero dissimulare il loro sesso. All'epoca, infatti, gli eserciti non badavano molto alle ...

E l'altro personaggio cui si riferisce Cionci è niente di meno che la marchesa Margherita Incisa di Camerana, il primo ufficiale donna del mondo in età contemporanea. La marchesa di Camerana era ...