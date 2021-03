LIVE – Tofas Bursa-Brindisi 72-91 | basket Champions League 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 24 marzo 2021)e Happy Casasi sfidano nella quarta giornata del gruppo I di FIBA. I pugliesi vanno in Turchia per provare a dare una svolta al girone che attualmente li vede assestati con due vittorie ed una sconfitta, ilinvece nella seconda fase del torneo ha perso tre incontri e sulla carta è l’avversaria perfetta per la squadra di Vitucci che già nel match d’andata ha avuto la meglio. Mercoledì 24 marzo alle ore 18.30 potrete seguire il match su Sportface. AGGIORNA LA72-91 FINE ULTIMO QUARTO 72-91 39? – Due di Willis, 68-90 39? – Gaspardo dalla lunetta, 68-88 38? – Yassar schiaccia, 68-86 38? – Fallo di Yassar ...

