Le previsioni meteo di giovedì 25 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Ancora instabile al Sud con addensamenti compatti. – Ancora una giornata all’insegna del bel tempo sull’Italia con ampi soleggiamenti al Nord al Centro. Ancora nuvole al Sud. Temperature in aumento su quasi tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti Bel tempo anche sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore alla luce dell’alta pressione che interesserà la zona. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Sud – Nuvole sparse sulle ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Ancora instabile al Sud con addensamenti compatti. – Ancora una giornata all’insegna del bel tempo sull’Italia con ampi soleggiamenti al Nord al Centro. Ancora nuvole al Sud. Temperature in aumento su quasi tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti Bel tempo anche sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore alla luce dell’alta pressione che interesserà la zona. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Sud – Nuvole sparse sulle ...

Advertising

meteoBelSito : Previsioni meteo: tempo variabile - TgrAltoAdige : Un campo di alta pressione garantirà tempo stabile Il cielo sarà sereno ed il vento in ulteriore attenuazione Tempe… - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza… - zazoomblog : Previsioni meteo 24 marzo: temperature in aumento - #Previsioni #meteo #marzo: - zazoomblog : Previsioni meteo 24 marzo: temperature in aumento - #Previsioni #meteo #marzo: -