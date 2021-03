Advertising

PalermoToday : Le 10 regioni sopra la soglia critica per i ricoveri da Covid-19 - zazoomblog : Covid Italia aumentano ricoveri: 10 Regioni sopra soglia critica - #Covid #Italia #aumentano #ricoveri: - cschannel_news : Covid Italia, aumentano ricoveri: 10 Regioni sopra soglia critica - giornaleradiofm : Covid: continua aumento ricoveri, 10 Regioni sopra soglia critica: Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - Continua a sa… - occhio_notizie : Covid Italia, aumentano ricoveri: 10 Regioni sopra soglia critica -

Ultime Notizie dalla rete : regioni sopra

Adnkronos

Il livello di occupazione dei posti letto ha toccato il 43%, in aumento costante ormai da inizio marzo. Ancora più difficile la situazione nei reparti di terapia intensiva. I dati e i ...... tutti pronti a dichiararsi 'a rischio' e favoriti da(la Toscana è maestra in questo) ... E pensare che la letalità inizia a salirel'1% proprio una volta superati i 60 anni per poi ...Solo alcune nubi in Liguria e alta Toscana. Deboli piogge in Basilicata, Puglia, Calabria e nord Sicilia. Buone le previsioni per il fine settimana della Domenica delle Palme ...Questo, per chi ama le classifiche, ci pone al sesto posto tra le regioni italiane, settimo se consideriamo anche la Provincia Autonoma di Bolzano. Un risultato dettato anche dal fatto che stiamo ...