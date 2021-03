La Powervolley Milano batte Ankara e vince la Cev Challenge Cup (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano - L' Allianz Powervolley Milano conquista il primo trofeo della sua storia. La squadra allenata da coach Roberto Piazza mette infatti in bacheca la Cev Challenge Cup : dopo il 3 - 2 casalingo ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021)- L' Allianzconquista il primo trofeo della sua storia. La squadra allenata da coach Roberto Piazza mette infatti in bacheca la CevCup : dopo il 3 - 2 casalingo ...

hekimasss : RT @trentinovolley: ?????? | POWERVOLLEY EUROPEA! Complimenti da #TrentinoVolley a #Milano per la vittoria della #CEVChallengeCupM 2020/21 @P… - trentinovolley : ?????? | POWERVOLLEY EUROPEA! Complimenti da #TrentinoVolley a #Milano per la vittoria della #CEVChallengeCupM 2020/21 @PowervolleyMI - ClaudiaPandoro : LA POWERVOLLEY MILANO VINCE LA CHALLENGE CUP 2021! - Eurosport_IT : MILANO ALZA LA COPPA! ?????? Super impresa dell'Allianz Powervolley Milano che batte lo Ziraat Bankasi Ankara anche n… - effeberri21 : Non svegliatemi #Milano #powervolley #AnkaraMilano -