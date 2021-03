La FIFA squalifica Blatter per 6 anni e 8 mesi (Di mercoledì 24 marzo 2021) La FIFA squalifica Blatter e Valcke per 6 anni e 8 mesi. Il comunicato ufficiale con la decisione della camera giudicante. Con un comunicato stampa pubblicato sui propri canali ufficiali, la FIFA ha comunicato di aver comminato una squalifica di 6 anni e 8 mesi a Blatter. La FIFA squalifica Blatter, il comunicato ufficiale “Le indagini su Blatter e Valcke hanno coperto vari addebiti, in particolare riguardo a bonus pagati ad alti funzionari della FIFA in relazione alle competizioni organizzate dalla stessa, vari emendamenti ed estensioni dei contratti di lavoro, nonché il rimborso da parte della FIFA di spese ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lae Valcke per 6e 8. Il comunicato ufficiale con la decisione della camera giudicante. Con un comunicato stampa pubblicato sui propri canali ufficiali, laha comunicato di aver comminato unadi 6e 8. La, il comunicato ufficiale “Le indagini sue Valcke hanno coperto vari addebiti, in particolare riguardo a bonus pagati ad alti funzionari dellain relazione alle competizioni organizzate dalla stessa, vari emendamenti ed estensioni dei contratti di lavoro, nonché il rimborso da parte delladi spese ...

