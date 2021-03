'La donazione delle cornee': nuovo webinar sul canale Lions (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri sera martedì 23 marzo si è tenuto il terzo appuntamento dei webinar programmati dal Lions Club Garfagnana, "Da me a te. Per me chiedo solo silenzio. La donazione delle cornee." Relatore è stato ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri sera martedì 23 marzo si è tenuto il terzo appuntamento deiprogrammati dalClub Garfagnana, "Da me a te. Per me chiedo solo silenzio. La." Relatore è stato ...

Advertising

GiornaleBarga : Da me a te. Per me chiedo solo silenzio. La donazione delle cornee. - SettenewsWeb : E’ stata messa a dimora ieri mattina, martedì 23 marzo, una Paulownia, donata dal Comune all’ospedale di Busto Arsi… - zuckembergitaly : @MarcoStac @Figa_Nana Noto con piacere che la mia donazione a favore della fauna bulgara ha raggiunto i risultati s… - fleurerebelle0 : @roxy17835655 Parlavano delle critiche sulla donazione del montepremi e Andriana e Roberto l'hanno difeso..Adri ha… - DaniloGiacobini : @matteosalvinimi Forse dovrebbero aumentare la frequenza delle donazioni perché dalle mie parti appena comunicano s… -