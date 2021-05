KYLIE JENNER ASSALITA SUI SOCIAL DAI SUOI STESSI FANS (Di mercoledì 24 marzo 2021) KYLIE JENNER, che Forbes definisce un “ miliardario fatto da sé ”, è stata criticata sui SOCIAL media dopo aver chiesto ai SUOI fan di donare 60.000 dollari a una pagina di crowdfunding per pagare l’intervento d’urgenza del suo truccatore. La magnate dell’industria della cosmesi si è rivolta a Instagram per condividere un link alla pagina GoFundMe per Samuel Rauda, un truccatore di 26 anni che è stato gravemente ferito in un incidente stradale lo scorso fine settimana. L’imprenditrice di 23 anni ha chiesto ai SUOI follower di aiutare a raccogliere 60.000 dollari per il trattamento del signor Rauda, dopo aver donato lei stessa solo 5.000 dollari. KYLIE JENNER Contraccolpo sui SOCIAL media “Possa Dio vegliare su di te e proteggerti @makeupbysamuel“, ha ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 24 marzo 2021), che Forbes definisce un “ miliardario fatto da sé ”, è stata criticata suimedia dopo aver chiesto aifan di donare 60.000 dollari a una pagina di crowdfunding per pagare l’intervento d’urgenza del suo truccatore. La magnate dell’industria della cosmesi si è rivolta a Instagram per condividere un link alla pagina GoFundMe per Samuel Rauda, un truccatore di 26 anni che è stato gravemente ferito in un incidente stradale lo scorso fine settimana. L’imprenditrice di 23 anni ha chiesto aifollower di aiutare a raccogliere 60.000 dollari per il trattamento del signor Rauda, dopo aver donato lei stessa solo 5.000 dollari.Contraccolpo suimedia “Possa Dio vegliare su di te e proteggerti @makeupbysamuel“, ha ...

