(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono sincero, parliamo dima non di.Queste le parole di Alvaro, intervenuto direttamente dal ritiro della nazionale spagnola in merito ad alcuni argomenti legati al mondoe non solo. Il centravanti della compagine bianconera è stato chiamato a rispondere ad alcune delicate domande legate aldi, ancora incerto dopo l'ultima debacle della Vecchia Signora nel match contro il Benevento. Ecco le parole dell'attaccante iberico, che ha chiarito il suo rapporto con il fuoriclasse portoghese esprimendo anche la sua opinione suldell'ex Real Madrid: "Stiamo tanto insieme sul campo parlando di pressing e tattica, poi quando usciamo non parliamo di. Nella vita puòdi ...

Advertising

tuttosport : #Morata confessa: 'Sono felice alla #Juve'. Sul futuro di #Ronaldo... - Mediagol : #Juventus, Morata: 'CR7? Spero rimanga, può succedere di tutto. Haaland e Mbappè il futuro del calcio'… - UrSpaghettGirl : Juventus 2020-2021, Morata 9 mi è calata. quando l'avevo ordinata ne ero innamorata persa, ma col tempo mi sto pent… - frabett : Morata dice una cosa importante e abbastanza rara. Ma quasi tutti giornali riportano cosa ha detto di Ronaldo. Brav… - gilnar76 : Riscatto Morata #Juve: «So ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Morata

.../ In queste ore primaverili è tornato ad essere accostato con una certa insistenza allail ... a cominciare da quell' Alvaroil cui impatto sul campionato italiano era stato a dir poco ...Calciomercato, Benzema nuovo attaccante? L'affare Haaland 'rischia' di scatenare un clamoroso effetto domino BenzemaCalciomercato / Il mercato dellae quello del Real Madrid potrebbero incrociarsi in maniera inestricabile la prossima sessione estiva di calciomercato. Come riferito da Sportmediaset ...L'ex tecnico Ilario Castagner ha parlato in esclusiva nell'intervista a Tuttomercatoweb.com anche della situazione in casa Juve e della posizione di Andrea Pirlo: "Credo che lui non ...1 Alvaro Morata, attaccante della Juventus e della Spagna, ha parlato in conferenza stampa: “Penso che sia l’anno in cui do più assist alla mia squadra e qui, in Spagna, posso stare bene con i miei co ...