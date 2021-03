Italia’s Got Talent: chi sono i Negma Dance Group (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un po’ di Liguria mista all’India sul palco di Italia’s Got Talent, con il gruppo definito “la grande sorpresa della puntata”: il Negma Dance Group, che si è aggiudicato il Golden Buzzer di Joe Bastianich. Il Negma Dance Group è di Savona, ed è una compagnia professionale di danza Bollywood, che prende spunto dallo stile indiano. Nasce grazie ai fratelli Federico e Francesca Negma Orlando, 21 e 33 anni, artisti noti nel panorama della danza nazionale e internazionale, curano la direzione artistica e coreografica, e si sono esibiti davanti ai giudici del Talent: lo stile di danza del gruppo combina conoscenze, anni di studio e di pratica teatrale nel campo delle danze accademiche e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Un po’ di Liguria mista all’India sul palco diGot, con il gruppo definito “la grande sorpresa della puntata”: il, che si è aggiudicato il Golden Buzzer di Joe Bastianich. Ilè di Savona, ed è una compagnia professionale di danza Bollywood, che prende spunto dallo stile indiano. Nasce grazie ai fratelli Federico e FrancescaOrlando, 21 e 33 anni, artisti noti nel panorama della danza nazionale e internazionale, curano la direzione artistica e coreografica, e siesibiti davanti ai giudici del: lo stile di danza del gruppo combina conoscenze, anni di studio e di pratica teatrale nel campo delle danze accademiche e ...

