Il principe dell' ipocrisia Harry senza vergogna | bomba di Dagospia | il nuovo datore di lavoro con cui perde la faccia

Secondo Dagospia, che picchia durissimo si tratta del "principe dell'ipocrisia". Il soggetto? Presto detto, il principe Harry, il quale insieme a Meghan Markle nella celeberrima intervista con Oprah Winfrey ha di fatto pianto miseria, spiegando che l'intervista era dovuta anche al taglio dei fondi subito dalla coppia da parte della famiglia reale. Peccato però che come sottolinea Dago, Harry non ha uno "ma ben due lavori". Infatti, il principe Harry, "oltre al lavoro nella unicorn BetterUp, avrà un ruolo in una think tank in cui lavora anche la nuora di Rupert Murdoch", spiega il sito diretto da Roberto D'Agostino. Nel dettaglio, si scopre che il duca in fuga lavorerà a uno studio di sei mesi e ...

