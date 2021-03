Il condizionatore personale che si porta al collo

Leggi su wired

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La crescita della temperatura media globale è uno dei principali problemi del nostro tempo e per trovare rimedio bisogna agire su molti aspetti, incluso il costante aumento di utilizzo dei condizionatori d’aria, dovuto proprio all’aumento delle ondate di calore, ma che richiedono energia e impattano in maniera negativa sull’ambiente. Partendo dal basso e dal commento del singolo, un team di studenti dell’Innovation Design Engineering del Royal College od Art di Londra ha realizzato Saiga, un dispositivo che raffredda ile assicura sollievo quando il termometro sale e il caldo inizia a creare fastidi. Condizionatoritili ce ne sono molti, anche piccoli, ma sono alimentati a batteria e perciò con una autonomia limitata. E Saiga nasce proprio come un rimedio in tal senso, perché va indossato ale si ...