'Guerra segreta', ex autore Mediaset fa rivelazioni su Barbara D'urso e De Filippi: cosa succede dietro le quinte

Barbara D'urso e Maria De Filippi sono le due regine di Mediaset: con i loro programmi conquistano da anni la stragrande maggioranza del pubblico televisivo e fino al 2017 sembravano andare d'amore e d'accordo, poi qualcosa deve essere successo se ora un ex autore Mediaset parla di 'Guerra segreta'. 

Barbara D'urso contro Queen Mary? Il sospetto lontano dai riflettori

Le due conduttrici non si sono nominate a vicenda per diverso tempo tanto che gli spettatori hanno iniziato a fantasticare su una loro presunta lite dopo che Dagospia aveva avanzato l'ipotesi di "una clausola nel contratto della De Filippi che proibisse alla D'urso di trattare i temi dei suoi programmi".

