Giulia Salemi, i fan attaccano la mamma di Pierpaolo: “Mancanza di rispetto” (Di mercoledì 24 marzo 2021) I contrasti tra la famiglia di Pierpaolo e Giulia Salemi Da quando Pierpaolo Pretelli ha iniziato una relazione sentimentale con Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, la madre e il fratello Giulio hanno fatto delle uscite poco felici. Il 20enne ha detto in diverse occasioni che lui e sua mamma preferivano Elisabetta Gregoraci rispetto all’influencer italo-persiana. Mentre la signora Margherita ha consigliato al suo primogenito di fare la sua strada: “Amore ti volevo dire soltanto una cosa. Non sprecare questa grande opportunità. Devo dirti purtroppo che fuori stai perdendo molti consensi, quindi riprendi il tuo cammino e cerca di mostrare le tue qualità. Fai quello che facevi prima“. Ovviamente quelle parole fecero arrabbiare ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 marzo 2021) I contrasti tra la famiglia diDa quandoPretelli ha iniziato una relazione sentimentale conall’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, la madre e il fratello Giulio hanno fatto delle uscite poco felici. Il 20enne ha detto in diverse occasioni che lui e suapreferivano Elisabetta Gregoraciall’influencer italo-persiana. Mentre la signora Margherita ha consigliato al suo primogenito di fare la sua strada: “Amore ti volevo dire soltanto una cosa. Non sprecare questa grande opportunità. Devo dirti purtroppo che fuori stai perdendo molti consensi, quindi riprendi il tuo cammino e cerca di mostrare le tue qualità. Fai quello che facevi prima“. Ovviamente quelle parole fecero arrabbiare ...

