Giornata di vaccinazioni a Tempio per il personale delle scuole cittadine

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giornata vaccinazioni

Agenzia ANSA

Il programma dellea Tempio. Sabato 27 marzo riprenderanno a Tempio le, riservate ai docenti di ogni ordine e grado e al personale ATA di tutte le scuole cittadine . Le operazioni si svolgeranno presso il Teatro Tenda, dalle ore 8 e 30 alle ore 13 secondo il ...Può capitare che a fineavanzino delle dosi. A questo punto cosa succede? Saranno ... Le altre categorie per le quali sono partite ledevono seguire altre strade per la ...sono giunte da tutta la Toscana segnalazioni via telefono o Facebook di utenti facenti parte delle cosiddette 'fasce fragili' che da ieri sera hanno avuto l'impossibilità di prenotare il vaccino, dich ...Mentre Hong Kong annuncia lo stop all’uso del vaccino Pfizer, il Fondo monetario internazionale lavora alla possibile assegnazione di diritti speciali di prelievo di 650 miliardi di dollari per aument ...