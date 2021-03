Gianni Morandi in ospedale | la moglie lo aiuta a mangiare | ' Abbiamo bisogno di chi ci ama'

Advertising

chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incidente Gianni Morandi dall'ospedale : 'Sono un ragazzo fortunato'. Il cantante, ricoverato per le ustioni… - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - Adnkronos : #GianniMorandi ustionato, la foto dall'ospedale con la moglie Anna - settesere : Cesena, Gianni Morandi assistito in ospedale dalla moglie, polemiche sui social #settesere #news -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

"Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...". Lo scrivesul suo profilo Facebook pubblicando una foto che lo ritrae nella sua stanza di ospedale a Cesena, mentre la moglie Anna lo aiuta a mangiare. Il cantautore è ancora ricoverato nel ..."Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama ".manda segnali incoraggianti dall 'Ospedale Bufalini di Cesena : il cantautore emiliano, ricoverato dall'11 marzo nel Centro Grandi Ustionati a causa di un pericoloso incidente in ...La foto scattata in ospedale di Gianni Morandi in compagnia della moglie ha suscitato inevitabilmente qualche polemica che però è stata subito spenta da informazioni precise. Dopo l’incidente Morandi ...«Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...». Gianni Morandi posta immagini e parole di gratitudine verso la moglie Anna, ancora al centro Grandi ustionati Bufalini di Cesena, do ...