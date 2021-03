Gianmarco Tamberi è guarito: negativo al Covid-19. Il VIDEO dell’esultanza sui social (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gianmarco Tamberi ha fatto festa dopo aver ricevuto la notizia della negatività al Covid-19. L’atleta è definitivamente guarito dal Coronavirus e ha postato il VIDEO della sua esultanza sui profili social. Il saltatore in alto aveva annunciato la propria positività lo scorso 14 marzo, in seguito alla trasferta di Torun (Polonia) per disputare i Mondiali Indoor, dove conquistò la medaglia d’argento saltando 2.35 metri. Il ribattezzato Gimbo è particolarmente motivato e ha dichiarato che ora non lo ferma più nessuno. Il mirino è già puntato sulle Olimpiadi di Tokyo, dove andrà indubbiamente a caccia del podio. Ora bisognerà tornare agli allenamenti e ritrovare la forma dei giorni migliori. Nei primi due giorni di malattia aveva avuto febbre a 39.9 °C, ma ora tutto è passato e si può ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha fatto festa dopo aver ricevuto la notizia della negatività al-19. L’atleta è definitivamentedal Coronavirus e ha postato ildella sua esultanza sui profili. Il saltatore in alto aveva annunciato la propria positività lo scorso 14 marzo, in seguito alla trasferta di Torun (Polonia) per disputare i Mondiali Indoor, dove conquistò la medaglia d’argento saltando 2.35 metri. Il ribattezzato Gimbo è particolarmente motivato e ha dichiarato che ora non lo ferma più nessuno. Il mirino è già puntato sulle Olimpiadi di Tokyo, dove andrà indubbiamente a caccia del podio. Ora bisognerà tornare agli allenamenti e ritrovare la forma dei giorni migliori. Nei primi due giorni di malattia aveva avuto febbre a 39.9 °C, ma ora tutto è passato e si può ...

