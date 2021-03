Francesco Venditti | chi è il figlio di Simona Izzo | carriera e vita privata

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è fra i protagonisti della fiction Mediaset “Svegliati amore mio”, diretta dae Ricky Tognazzi. Mediaset punta nuovamente sulla fiction d’autore, mercoledì 24 marzo inizia “Svegliati amore mio”, la nuova serie del Biscione targatae Ricky Tognazzi che vede protagonista Sabrina Ferilli in un’altra prova drammatica. In attesa di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

GossipItalia3 : Chi è Francesco Venditti, vita privata e carriera: tutto sull’attore italiano #gossipitalianews - zazoomblog : Chi è Francesco Venditti vita privata e carriera: tutto sull’attore italiano - #Francesco #Venditti #privata - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Antonello Venditti & Francesco De Gregori - Canzone - claus_venditti : @CristofaroFranc Grazie don Francesco..il silenzio è l'intimità con Dio - radiofmfaleria : Antonello Venditti - Canzone (feat. Francesco De Gregori) -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Venditti

è Stefano Roversi Stefano Roversi è un giornalista annoiato che indaga sulla fabbrica e le sue velenosissime polveri sottili. Figlio di Antonelloha ...Nel cast della serie c'è anche l'attore, il quale ricopre il ruolo di un giornalista. Scopriamo ora insieme qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È ...Svegliati amore mio, è la nuova fiction targata Mediaset, questa sera Mercoledi 25 Marzo 2021, andrà in onda in prima serata.Dal 24 marzo Sabrina Ferilli torna in tv con "Svegliati amore mio", fiction diretta da Ricky e Simona Tognazzi, per raccontare la storia (vera) di una madre che combatte per la salute di sua figlia ...