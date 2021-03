Finali 49er a Lanzarote | l’Italia supera il Belgio nella corsa a Tokyo

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Quarto giorno di vela olimpica alle Canarie per laInternational Regatta, ultima tappa di Qualifica Olimpica per nazione per le classiFX e Nacra 17. Vento più fresco sui 16 nodi sui campi di regata di Playa Blanca, tre prove per tutte le classi, con gli skiff maschili e femminili divisi in Gold e Silver e il Nacra 17 sempre in flotta unica. Nelmaschile la lotta per l’ultimo posto nazione europeo si infiamma concheilclassifica provvisoria, ma l’Irlanda resta ancora lontana: sarà questo il motivo agonistico di rilievo delle prossime cinque regate, quattro di Finale (tre giovedi e una venerdi) più la Medal Race tra i primi 10.: dopo tre regate ecco la classifica ...