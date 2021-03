Effetto Covid sulle finanze vaticane: il Papa taglia gli stipendi ai cardinali (Di mercoledì 24 marzo 2021) Città del Vaticano, 24 marzo 2021 - Il Papa mette a dieta gli stipendi dI cardinali e vertici della Curia romana. Per risanare il deficit delle finanze della Santa sede, aggravato dall'imperversare ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Città del Vaticano, 24 marzo 2021 - Ilmette a dieta glidIe vertici della Curia romana. Per risanare il deficit delledella Santa sede, aggravato dall'imperversare ...

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Covid Effetto Covid sulle finanze vaticane: il Papa taglia gli stipendi ai cardinali Per risanare il deficit delle finanze della Santa sede, aggravato dall'imperversare della pandemia da Covid - 19, con decorrenza dal primo aprile Francesco ha deciso di tagliare del 10% la ...

Contrasto al cybercrime farmaceutico, 14 siti web oscurati ... presentavano un medicinale di origine cinese vantante asserite proprietà terapeutiche del COVID - ... determinando un effetto 'brucia grassi' che comporta una rapida perdita di peso, ma è altamente ...

Effetto Covid e rinuncia alle cure: in calo l'aspettativa di vita IL GIORNO AstraZeneca, Speranza: la priorità torna quella anagrafica (LaC news24) Il Commissario straordinario regionale per l’emergenza coronavirus Massimo D’Angelo, ha dato mandato di sospendere, con effetto immediato, la possibilità di prenotare la vaccinazione anti ...

Covid: contagi in calo in Romagna nell'ultima settimana Inversione di tendenza a Rimini, Ravenna Cesena e Forlì per quanto riguarda nuovi positivi e ricoveri. Ma secondo il direttore sanitario Ausl "la strada è ancora in salita". Ecco i focolai attivi prov ...

