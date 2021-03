Effetto coronavirus: per i videogiochi in Italia un anno da record (Di mercoledì 24 marzo 2021) Abbiamo analizzato i dati della nuova edizione del Rapporto annuale 2020 presentato da IIDEA con il suo Presidente Marco Saletta Leggi su lastampa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Abbiamo analizzato i dati della nuova edizione del Rapporto annuale 2020 presentato da IIDEA con il suo Presidente Marco Saletta

Advertising

Marianna_Murgia : RT @LaStampaTech: Effetto coronavirus: per i videogiochi in Italia un anno da record. - Gandalf1948 : Coronavirus, un terrificante effetto collaterale. Dopo la guarigione, la sindrome che colpisce gli infetti - LaStampaTech : Effetto coronavirus: per i videogiochi in Italia un anno da record. - infoitscienza : Effetto coronavirus: per i videogiochi in Italia un anno da record - gigibeltrame : Effetto coronavirus: per i videogiochi in Italia un anno da record #digilosofia -