Disastro Regioni, quelle di destra arrancano di più sui vaccini. Ritardi dal Veneto alla Calabria nelle somministrazioni agli Over 80 (Di mercoledì 24 marzo 2021) La situazione del piano vaccini in Italia è altamente insoddisfacente. E lo è rispetto a nazioni similari, come Germania, Francia, Spagna ma soprattutto Regno Unito. È vero che quest’ultimo non sta più nell’Unione europea, ma sempre più si mostra un modello da seguire. Sta vaccinando in massa e la curva dei contagi è crollata. Da noi tra primule e ammennicoli vari abbiamo perso troppo tempo. Ad esempio, come mai l’Italia che aveva una partecipazione in AstraZeneca tramite una azienda di Pomezia, la Advent del gruppo Irbm, ha problemi di approvvigionamento proprio con quel vaccino? È possibile che ci facciamo sempre fregare anche quando il vaccino lo avevamo in casa? E poi c’è il Disastro delle Regioni per colpa della maledetta riforma del Titolo V della Costituzione. Qui il caos è totale visto che ogni regione ha un suo piano vaccinale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) La situazione del pianoin Italia è altamente insoddisfacente. E lo è rispetto a nazioni similari, come Germania, Francia, Spagna ma soprattutto Regno Unito. È vero che quest’ultimo non sta più nell’Unione europea, ma sempre più si mostra un modello da seguire. Sta vaccinando in massa e la curva dei contagi è crollata. Da noi tra primule e ammennicoli vari abbiamo perso troppo tempo. Ad esempio, come mai l’Italia che aveva una partecipazione in AstraZeneca tramite una azienda di Pomezia, la Advent del gruppo Irbm, ha problemi di approvvigionamento proprio con quel vaccino? È possibile che ci facciamo sempre fregare anche quando il vaccino lo avevamo in casa? E poi c’è ildelleper colpa della maledetta riforma del Titolo V della Costituzione. Qui il caos è totale visto che ogni regione ha un suo piano vaccinale ...

