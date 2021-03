Diritti tv: Carnevali (Sassuolo), 'scelta non deve basarsi solo su aspetto economico' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Cosa succederà sui Diritti tv domestici è difficile dirlo. Noi abbiamo votato in questo modo e andremo avanti così. Sarebbe auspicabile non arrivare a far scadere i bandi e chiudere in modo positivo prima, ma ci sono pareri contrastanti. Noi abbiamo sempre detto che la nostra scelta non è tanto basata sull'aspetto economico, perché per noi è troppo limitativo, ma più che altro si tratta di un discorso di strategia, di una visione più globale, piuttosto che solo economica, altrimenti sarebbe molto facile, un'offerta è più alta dell'altra e la si sceglie, ma è una visione più strategica". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali commenta così all'Adnkronos, la situazione in Lega Serie A sulla questione Diritti televisivi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Cosa succederà suitv domestici è difficile dirlo. Noi abbiamo votato in questo modo e andremo avanti così. Sarebbe auspicabile non arrivare a far scadere i bandi e chiudere in modo positivo prima, ma ci sono pareri contrastanti. Noi abbiamo sempre detto che la nostranon è tanto basata sull', perché per noi è troppo limitativo, ma più che altro si tratta di un discorso di strategia, di una visione più globale, piuttosto cheeconomica, altrimenti sarebbe molto facile, un'offerta è più alta dell'altra e la si sceglie, ma è una visione più strategica". L'ad delGiovannicommenta così all'Adnkronos, la situazione in Lega Serie A sulla questionetelevisivi ...

