Dai dati sulla povertà alle news sulla stagione fiscale: il notiziario Cisl (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl. I Pensionati e il mercato del lavoro Giacomo Meloni fa un’analisi degli ultimi dati del mercato del lavoro, in ottica di solidarietà e di sviluppo del territorio. La povertà in provincia secondo l’ISEE IL CAF della Cisl di Bergamo raccoglie oltre il 40% del totale delle dichiarazioni ISEE della provincia: è quindi un osservatorio privilegiato per l’analisi di bisogni e richieste delle famiglie bergamasche. Nella rendicontazione del 2020 si concretizzano gli elementi che l’esplodere della pandemia aveva già fatto intravedere all’avvio della stagione fiscale. Innanzitutto, il numero delle domande è aumentato di oltre il 20% sul 2019, dal momento che l’emergenza Covid ha messo sul piatto numerosi bonus per i quali era ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ecco i contenuti del nuovoFNP. I Pensionati e il mercato del lavoro Giacomo Meloni fa un’analisi degli ultimidel mercato del lavoro, in ottica di solidarietà e di sviluppo del territorio. Lain provincia secondo l’ISEE IL CAF delladi Bergamo raccoglie oltre il 40% del totale delle dichiarazioni ISEE della provincia: è quindi un osservatorio privilegiato per l’analisi di bisogni e richieste delle famiglie bergamasche. Nella rendicontazione del 2020 si concretizzano gli elementi che l’esplodere della pandemia aveva già fatto intravedere all’avvio della. Innanzitutto, il numero delle domande è aumentato di oltre il 20% sul 2019, dal momento che l’emergenza Covid ha messo sul piatto numerosi bonus per i quali era ...

