Curcio | Bisogna tornare a vaccinare per fascia d' età | una volta a regime 500mila dosi al giorno

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Entro la fine del mese arriveranno 4 milioni e mezzo di. Adesso stiamo vaccinando 200mila persone al, adobbiamo arrivare a” ma ”è necessario maggiore coordinamento con le regioni” e “ora che si finirà digli ultra ottantenni, le categorie fragili, i docenti, le forze armate, di polizia e di protezione civilealle fasce di età. L’unico criterio deve essere questo”. A dirlo in un’intervista rilasciata al Corriere della Seraè Fabrizio, capo della Protezione civile, che prosegue: “Se le case farmaceutiche rispetteranno i tempi, io sono convinto che alla fine di quest’ anno torneremo a riprenderci almeno in parte la nostra vita”. Le Regioni che stanno peggio “hanno usato criteri differenti tra ...

Nel suo ufficio nella sede centrale della protezione civile Fabrizioparla per la prima ... le categorie fragili, i docenti, le forze armate, di polizia e di protezione civiletornare ...E non sono previste categorie che possano saltare la fila: "Sechiudere una coda " per ... "Io credo che debbano essere creati "Hotspot vaccinali" in ogni città", dice. "Siamo pronti ...Milano, 24 mar. (LaPresse) - "Ora che si finirà di vaccinare gli ultra ottantenni, le categorie fragili, i docenti le forze armate e di polizia e di ...Condividi questo articolo:Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Entro la fine del mese arriveranno 4 milioni e mezzo di dosi. Adesso stiamo vaccinando 200 mila persone al giorno, a regime dobbiamo arrivare a 5 ...