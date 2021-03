Covid: Moratti, ‘ci scusiamo con anziani, in Lombardia ne abbiamo vaccinati oltre 50%’ (2) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) – Quanto ai rapporti con Roma, “con il generale Figliuolo, Bertolaso ed io abbiamo un’interlocuzione costante – assicura Moratti -. Il generale l’ho sentito anche questa mattina, collaboriamo benissimo e posso dirle che ha apprezzato il nostro modello di vaccinazione reattiva. Noi stiamo rispettando gli obiettivi indicati dal governo e le categorie stabilite, tanto è vero che, a differenza di altri, non abbiamo ancora iniziato con i 70 enni”. Al governo, Moratti spiega di aver chiesto “che ci dia la possibilità di accedere alle liste dell’Inps per avere gli elenchi dei disabili. Le do un’altra notizia: da oggi nella Asst a Milano vacciniamo nel centro per grandi disabili”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) – Quanto ai rapporti con Roma, “con il generale Figliuolo, Bertolaso ed ioun’interlocuzione costante – assicura-. Il generale l’ho sentito anche questa mattina, collaboriamo benissimo e posso dirle che ha apprezzato il nostro modello di vaccinazione reattiva. Noi stiamo rispettando gli obiettivi indicati dal governo e le categorie stabilite, tanto è vero che, a differenza di altri, nonancora iniziato con i 70 enni”. Al governo,spiega di aver chiesto “che ci dia la possibilità di accedere alle liste dell’Inps per avere gli elenchi dei disabili. Le do un’altra notizia: da oggi nella Asst a Milano vacciniamo nel centro per grandi disabili”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

