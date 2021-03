Contro mafia e corruzione nessun passo indietro. Parla il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Perantoni: “La presunzione d’innocenza è già in Costituzione” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Non servono emendamenti per introdurre la presunzione d’innocenza. È già prevista dalla nostra Costituzione”. Mario Perantoni, presidente della Commissione Giustizia della Camera, boccia le proposte emendative alla legge di Delegazione europea sul tema. L’esponente 5S stoppa pure il tentativo di applicare ai tabulati telefonici le stesse regole delle intercettazioni: “I tabulati sono indispensabili soprattutto per contrastare i reati di criminalità organizzata e corruzione. Non mi pare il caso che venga rallentata l’attività investigativa”. E assicura: “Il M5S è al governo per difendere i risultati raggiunti, la prescrizione non si tocca”. Arriva alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Non servono emendamenti per introdurre la. È già prevista dalla nostra”. Mario, boccia le proposte emendative alla legge di Delegazione europea sul tema. L’esponente 5S stoppa pure il tentativo di applicare ai tabulati telefonici le stesse regole delle intercettazioni: “I tabulati sono indispensabili soprattutto per contrastare i reati di criminalità organizzata e. Non mi pare il caso che venga rallentata l’attività investigativa”. E assicura: “Il M5S è al governo per difendere i risultati raggiunti, la prescrizione non si tocca”. Arriva alla ...

