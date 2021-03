Conte incontra Letta: “Confronto costante con Pd, si apre cantiere per amministrative” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Si apre un cantiere, il Pd sarà un interlocutore privilegiato per il nuovo Movimento cinque stelle, ci sarà un dialogo costante per creare una giusta sinergia perché chi va da solo rischia di essere meno efficiente. È stato un confronto molto proficuo, in un clima molto cordiale, uno scambio molto utile. Si apre un cantiere dove prevarranno il dialogo e un confronto costante per soluzioni comuni per il Paese“. Così Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con Enrico Letta. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Si apre un cantiere, il Pd sarà un interlocutore privilegiato per il nuovo Movimento cinque stelle, ci sarà un dialogo costante per creare una giusta sinergia perché chi va da solo rischia di essere meno efficiente. È stato un confronto molto proficuo, in un clima molto cordiale, uno scambio molto utile. Si apre un cantiere dove prevarranno il dialogo e un confronto costante per soluzioni comuni per il Paese“. Così Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con Enrico Letta.

