Colpita dal fulmine durante l'allenamento per le olimpiadi, Katherine Diaz muore a 22 ann (Di mercoledì 24 marzo 2021) Colpita dal fulmine durante l'allenamento per le olimpiadi. Katherine Diaz era appena uscita dall'acqua ed era corsa verso un'amica per abbracciarla quando poco dopo un fulmine si è scagliato sulla spiaggia a pochi centimetri da lei sbalzandola via. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare, la giovane atleta e campionessa di Surf di 22 anni di El Salvador è morta sul colpo. Colpita da un fulmine durante l'allenamento per le qualificazioni le prossime olimpiadi, così è morta tragicamente Katherine Diaz, giovane atleta e campionessa di Surf di 22 anni di El Salvador. Il dramma si è consumato venerdì scorso mentre la giovane si ...

