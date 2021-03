Call of Duty WWII Vanguard ambientato in una realtà alternativa dove la seconda guerra mondiale non è mai finita? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia secondo cui il nome (vero o in codice che sia) del nuovo capitolo di Call of Duty sarebbe Call of Duty WWII Vanguard. Ora ulteriori indiscrezioni svelerebbero qualcosa di più sul mondo di gioco. Il prossimo capitolo targato Sledgehammer Games dovrebbe avere una realtà storica alternativa, secondo il canale YouTube ModernWarzone. In questa versione immaginaria, la seconda guerra mondiale continua oltre il 1945. "L'intero gioco si svolge in una sequenza temporale alternativa in cui il 1945 non era la fine della seconda guerra mondiale", viene svelato da queste fonti. Secondo queste ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia secondo cui il nome (vero o in codice che sia) del nuovo capitolo diofsarebbeof. Ora ulteriori indiscrezioni svelerebbero qualcosa di più sul mondo di gioco. Il prossimo capitolo targato Sledgehammer Games dovrebbe avere unastorica, secondo il canale YouTube ModernWarzone. In questa versione immaginaria, lacontinua oltre il 1945. "L'intero gioco si svolge in una sequenza temporalein cui il 1945 non era la fine della", viene svelato da queste fonti. Secondo queste ...

