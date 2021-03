Calcio | Efl | tutti negativi i tamponi ai club | prima volta da inizio stagione

(Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Efl (English Football League), seconda lega professionistica inglese, ha comunicato l’esito dell’ultimo giro dieffettuato tra idel campionato. Sono state testate un totale di 5524 persone, tra giocatori e membri degli staff dei 72, dal 15 al 21 marzo. Il risultato è sorprendente, perché per lainnon sono stati riscontrati casi di positività. “I risultati di oggi sono una testimonianza del duro lavoro e degli sforzi didella Efl. I rigorosi protocolli implementati su tutta la linea hanno assicurato che ora siamo in grado di rivolgere la nostra attenzione al ritorno a un certo livello di normalità”, il commento di Trevor Birch, amministratore delegato della Federazione. SportFace.

