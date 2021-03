Astrazeneca nel mirino dell’Ue. Vergognosi ritardi sui vaccini. Atto d’accusa della mediatrice europea, Gallina: “Consegnate meno di un quarto delle dosi pattuite” (Di mercoledì 24 marzo 2021) La questione Astrazeneca non si è chiusa di certo con il via libera da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) alla somministrazione. Proprio a Bruxelles sembra che ci sia un conto in sospeso con l’azienda anglo svedese. La società farmaceutica ha creato, con la sua “pessima performance” nella produzione e consegna dei vaccini anti-Covid” agli Stati membri dell’Ue, “un problema molto serio di reputazione per tutti noi”; ed è “una vergogna”, anche perché “molta gente sta morendo perché non sono arrivate le dosi”, in particolare in Paesi con una situazione epidemiologica che si è aggravata. Lo ha affermato la responsabile della Direzione generale Salute e sicurezza alimentare (Sante) della Commissione europea, Sandra Gallina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) La questionenon si è chiusa di certo con il via libera da parte dell’Agenziaper i medicinali (Ema) alla somministrazione. Proprio a Bruxelles sembra che ci sia un conto in sospeso con l’azienda anglo svedese. La società farmaceutica ha creato, con la sua “pessima performance” nella produzione e consegna deianti-Covid” agli Stati membri, “un problema molto serio di reputazione per tutti noi”; ed è “una vergogna”, anche perché “molta gente sta morendo perché non sono arrivate le”, in particolare in Paesi con una situazione epidemiologica che si è aggravata. Lo ha affermato la responsabileDirezione generale Salute e sicurezza alimentare (Sante)Commissione, Sandra...

