Astrazeneca, "29 milioni di dosi nascoste nello stabilimento di Anagni". Verifiche di Bruxelles. Weber (Ppe): "Inaccettabile, bloccare l'export" (Di mercoledì 24 marzo 2021) nello stabilimento della Catalent, ad Anagni, ci sono "29 milioni di dosi del vaccino Astrazeneca pronte a partire per il Regno Unito". La rivelazione de La Stampa, rilanciata da Bloomberg, se confermata rischia di provocare un ulteriore scossone nei rapporti tra la casa farmaceutica e l'Unione europea, già deteriorati dopo il mancato rispetto delle consegne previsto nei primi sei mesi dell'anno. Stando a quanto riferito dal giornale torinese, le autorità italiane hanno scoperto l'esistenza di questo stock di fiale in seguito a un'indagine scattata su segnalazione della Commissione europea. A inizio marzo, infatti, il commissario Thierry Breton ha visitato lo stabilimento di Leida, nei Paesi Bassi, gestito dalla Halix, che insieme a quello belga di Seneffe produce il ...

