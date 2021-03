Ascolti tv analisi 23 Marzo | Leonardo piace alle donne | sfonda al centro | tra i ‘ricchi’ e i colti Concorrenza fantasma

(Di mercoledì 24 marzo 2021)talk politici: Floris ha il parterre più affollato e torna al comando davanti a Berlinguer e Giordano Senza la Champions League a competere e con una contro programmazione generalista complessivamente moscia e difensiva, è stato facile ma non ovvio il successo della prima tv disu Rai1, a quota 6,950 milioni con il 28,2% al debutto, martedì 23. Il bilancio andrà fatto dopo la seconda puntata. Perché comunque si tratta del classico prodotto internazionale e di qualità che – lo dice ad esempio il precedente de I Medici – rischia sempre cammin facendo di non mantenere l’appeal popolare che sull’ammiraglia pubblica in questa stagione hanno invece conservato senza problemi, ad esempio, prodotti con Makari, Le Indagini di Lolita Lobosco, Mina Settembre, Il Commissario Ricciardi. Il profilo universale ...

Advertising

AAndreafusco1 : RT @tvzoomitalia: #Ascoltitv analisi 23 Marzo: Leonardo piace alle donne, sfonda al centro, tra i ‘ricchi’ e i colti. Concorrenza fantasma… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 23 Marzo: Leonardo piace alle donne, sfonda al centro, tra i ‘ricchi’ e i colti. Concorrenza fan… - filufilo : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : - emabrue : Ascolti tv 22 marzo analisi: Gioè prima (finale al 30%) e poi Ilary (fine al 35%) in vetta. Màkari fa meno di Lobos… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti analisi

TvZoom

...canale televisivo della Radio + Tv solo audio + Smart speaker/Assistente voce = 10.458.00(...che può offrire tale metodologia anche con riferimento alla fruizione dai device garantisce...... (C) Che noi abbiamo il nostro metodo vincente dicriminale sistemica e che lo abbiamo ... La figura del criminologo , determinante (purtroppo) più per glidi un talk show che per la ...(di Salvatore Della Capa, Coordinamento Progetti Cadiai Cooperativa Sociale)La Città Metropolitana di Bologna è un territorio notoriamente virtuoso e ricco di opportunità e ...E l'errore di utilizzare modelli matematici per comprimere in formule ed equazioni il comportamento umano [Continua] ...