Altri 13 editori firmano con Google, cambia il giornalismo digitale in Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quello che stavamo guardando da lontano in questi giorni, con il caso australiano e News Corp ad esempio, ma anche con le concentrazioni editoriali che stavano firmando contratti con Google in Francia o in Spagna, è diventato realtà concreta anche nel nostro Paese. Con una mossa a sorpresa, scopriamo oggi che ben 14 editori Italiani hanno firmato accordi separati con il colosso di Mountain View per la distribuzione delle notizie su Showcase. Vi abbiamo già parlato dell’accordo Google-editori a proposito di Rcs e, quindi, del Corriere della Sera. Ma nel corso della mattinata è stata battuta un’agenzia secondo cui anche Altri gruppi editoriali Italiani hanno messo in moto questa macchina. LEGGI ANCHE > Come l’accordo tra Rcs e ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quello che stavamo guardando da lontano in questi giorni, con il caso australiano e News Corp ad esempio, ma anche con le concentrazioniali che stavano firmando contratti conin Francia o in Spagna, è diventato realtà concreta anche nel nostro Paese. Con una mossa a sorpresa, scopriamo oggi che ben 14ni hanno firmato accordi separati con il colosso di Mountain View per la distribuzione delle notizie su Showcase. Vi abbiamo già parlato dell’accordoa proposito di Rcs e, quindi, del Corriere della Sera. Ma nel corso della mattinata è stata battuta un’agenzia secondo cui anchegruppialini hanno messo in moto questa macchina. LEGGI ANCHE > Come l’accordo tra Rcs e ...

