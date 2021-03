Alitalia | rinviato l’incontro tra commissari e sindacati | nessuna risposta sugli stipendi di marzo Venerdì manifestazione a Fiumicino

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Alta tensione in. L’ennesimo rinvio deltra istraordinari della compagnia e i, che avrebbe dovuto tenersi mercoledì 24, ha aumentato il nervosismo. Mancano risposte sul pagamento deglidi, perché i 55 milioni di euro di ristori a cui la Ue ha dato via libera non sono ancora stati accreditati. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Usb, le associazioni professionali di piloti e assistenti di volo Anpac, Anpav e Anp invitano i lavoratori a manifestare all’aeroporto di, quando è in programma il nuovo incontro tra i titolari dei ministeri competenti Giancarlo Giorgetti, Enrico Giovannini e Daniele Franco e laa europea alla Concorrenza Margrethe ...

Inizialmente dovevamo vederci venerdi' scorso, quindi domani, come deciso dagli stessi Commissari e oraal 31 marzo. Non ci viene lasciata altra scelta: questo venerdi' protesteremo a ......con la sua andatura claudicante e la vecchia borsa sui gradini di un aereo di linea dell', ... insieme hannonel tempo lo sbarco della destra fascio - sovranista e populista al potere ...Alitalia, Pd: "A rischio gli stipendi di 11mila lavoratori, serve una cabina di regia. Speriamo in un atto di responsabilità da parte dei Commissari" ...(ASI) Roma – “Prendo atto del rinvio dell’incontro che i sindacati avrebbero dovuto avere coi commissari di Alitalia in Amministrazione straordinaria. D’altra parte, gli stessi non avrebbero potuto fo ...