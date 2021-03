Ventura | “Zielinski ha sempre dimostrato di essere un giocatore diverso dagli altri”

(Di martedì 23 marzo 2021) Gian Piero, ex allenatore del Napoli e della Nazionale, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli “Hosostenuto, andando controcorrente, che le assenze abbiano penalizzato molto il lavoro di Gattuso. I giocatori sono stati bravi a non farsi condizionare dalle voci sul futuro o sul cambio della guida tecnica. Il Napoli è partito con un 4-0 all’Atalanta e poi è ritorno a vincere e convincere quando ha recuperato tutti. Non mi stupisco degli ottimi risultati.è tra i migliori centrocampisti al mondo. Mi stupii come la Juventus non pensò a comprarlo prima della sua esplosione. Già ad Empoli era un calciatore di spessore differente rispetto agli. Già ad Empoli era un. E’ un ...

su: 'E' tra i migliori al mondo nel suo ruolo, si vedeva già ad Empoli. Gattuso? Troppe assenze'Napoli - Gian Piero, ex allenatore di Napoli e nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:Già ad Empoli era un giocatore diverso dagli altri Il Napoli è partito con un 4-0 all'Atalanta e poi è ritorno a vincere e convincere quando ha recuperato tutti. Già ad Empoli era un calciatore di spe ...Per quello che concerne le ultime vittorie del Napoli, invece, non i meraviglio più di tanto. Ne parlavo anche diversi anni fa celebrandone il valore e chiedendomi come mai la Juventus non avesse punt ...