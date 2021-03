Usa, spari in un supermercato in Colorado: dieci morti (Di martedì 23 marzo 2021) Almeno dieci persone, tra cui un poliziotto, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta all'interno di un supermercato a Boulder , in Colorado. Le immagini trasmesse da alcuni media locali hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) Almenopersone, tra cui un poliziotto, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta all'interno di una Boulder , in. Le immagini trasmesse da alcuni media locali hanno ...

