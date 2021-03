Ucciso mentre tentava rapina, “lenzuolata” a Napoli per Ugo Russo (FOTO) (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono centinaia di lenzuola esposte oggi sui balconi a Napoli sui quali si chiede “Verità e giustizia” per Ugo Russo il ragazzo Ucciso lo scorso anno durante un suo tentativo di rapina ai danni di un carabiniere fuori servizio. La cosiddetta lenzuolata ha interessato parecchie zone della citta’ ed in particolare i quartieri Spagnoli dove il giovane viveva. “La pubblicazione sui giornali di alcune anticipazioni sull’inchiesta sull’omicidio del quindicenne Ugo Russo – si legge in un comunicato del Comitato Verita’ e Giustizia per Ugo Russo – ha avuto un forte impatto emotivo tra i cittadini che fanno parte dei gruppi social del ed è nata spontaneamente la proposta della lenzuolata per dire ancora una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono centinaia di lenzuola esposte oggi sui balconi asui quali si chiede “Verità e giustizia” per Ugoil ragazzolo scorso anno durante un suo tentativo diai danni di un carabiniere fuori servizio. La cosiddettaha interessato parecchie zone della citta’ ed in particolare i quartieri Spagnoli dove il giovane viveva. “La pubblicazione sui giornali di alcune anticipazioni sull’inchiesta sull’omicidio del quindicenne Ugo– si legge in un comunicato del Comitato Verita’ e Giustizia per Ugo– ha avuto un forte impatto emotivo tra i cittadini che fanno parte dei gruppi social del ed è nata spontaneamente la proposta dellaper dire ancora una ...

