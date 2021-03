Tra Sassari e la Gallura 44 nuovi casi di coronavirus (Di martedì 23 marzo 2021) ... 108 visits today) Notizie Simili: Tra Sassari e la Gallura 25 nuovi casi di coronavirus Tra Sassari e la Gallura 30 nuovi casi di coronavirus Tra Sassari e la Gallura 101 nuovi casi di… Tra ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 23 marzo 2021) ... 108 visits today) Notizie Simili: Trae la25diTrae la30diTrae la101di… Tra ...

Advertising

CentotrentunoC : #SerieD ?? Tutto pronto al Vanni Sanna per la sfida tra #Torres e #Latina ?? Segui con noi il LIVE della partita ????… - BasketBrindisi : ?? #OnThisDay: 20/03/2011 La 1ª sfida in Serie A al PalaPentassuglia contro Sassari è di Brindisi: una vittoria sto… - dinamo_sassari : A Sorso si chiude 26-29 il 1º tempo tra #DinamoLab e @Briantea84. Dopo un avvio equilibrato i lombardi trascinati d… - PressSardegna : Sassari 20/03/2021 Il protocollo d'intesa tra il Comune di Sassari, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e FS Sistem… - FulviaFrongia : RT @dinamo_sassari: ?? G A M E D A Y ?? Al Palazzetto dello Sport di Sorso oggi in scena la prima delle due sfide playoff tra i guerrieri de… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Sassari Tra Sassari e la Gallura 44 nuovi casi di coronavirus La situazione coronavirus tra Sassari e la Gallura. Oggi in Sardegna sono stati registrati 159 nuovi casi positivi al coronavirus . Sale quindi a 43.577 (+ 159 ) il totale dei casi positivi sull'Isola. Lo ha comunicato la ...

Estrazione del Lotto 23 marzo 2021, SuperEnalotto, 10eLotto Tra i ritardatari più longevi ci sono il 22 su Roma e il 66 sulla ruota Nazionale, che contano ... L'ultimo '6', invece, da 59 milioni di euro , è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. All'...

Tra Sassari e la Gallura 44 nuovi casi di coronavirus Gallura Oggi Galoppo: le corse riprendono a Chilivani il 12 aprile Intanto il ministero (Mipaaf) ha approvata l'assegnazione di 9 giornate di corse agli impianti isolani, equamente divise tra gli ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro, con finanziamento di 275 ...

Stintino, al via la vaccinazione anti Covid Ha preso il via oggi al museo della Tonnara di Stintino la campagna di vaccinazione contro il Covid che ha visto protagonisti un centinaio di anziani del paese. Alle 10,30, la prima a ricevere il vacc ...

La situazione coronaviruse la Gallura. Oggi in Sardegna sono stati registrati 159 nuovi casi positivi al coronavirus . Sale quindi a 43.577 (+ 159 ) il totale dei casi positivi sull'Isola. Lo ha comunicato la ...i ritardatari più longevi ci sono il 22 su Roma e il 66 sulla ruota Nazionale, che contano ... L'ultimo '6', invece, da 59 milioni di euro , è stato centrato il 7 luglio 2020 a. All'...Intanto il ministero (Mipaaf) ha approvata l'assegnazione di 9 giornate di corse agli impianti isolani, equamente divise tra gli ippodromi di Chilivani, Sassari e Villacidro, con finanziamento di 275 ...Ha preso il via oggi al museo della Tonnara di Stintino la campagna di vaccinazione contro il Covid che ha visto protagonisti un centinaio di anziani del paese. Alle 10,30, la prima a ricevere il vacc ...