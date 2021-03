TikTok ha un nuovo sistema di avvisi per scoraggiare la disinformazione (Di martedì 23 marzo 2021) (immagine: TikTok)TikTok continua il suo lavoro contro la disinformazione sulla piattaforma già attivo grazie al lavoro svolto dai fact-chcker che aiutano il portale a identificare l’accuratezza dei contenuti – in Italia lo fa Pagella Politica – segnalando l’eventuale falsità di un’informazione in modo che il TikTok possa rimuoverla. Se un evento è ancora in corso e non ci sono sufficienti informazioni per verificare la notizia, la situazione si fa più difficile. In questo caso, però, TikTok ha deciso di agire preventivamente, facendo si che il suo algoritmo escluda questi contenuti dai suggerimenti nel feed dei “Per te”. L’applicazione però ha scelto di non fermarsi, implementando le sue misure difensive contro la disinformazione con l’obiettivo di limitare il più possibile la ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) (immagine:continua il suo lavoro contro lasulla piattaforma già attivo grazie al lavoro svolto dai fact-chcker che aiutano il portale a identificare l’accuratezza dei contenuti – in Italia lo fa Pagella Politica – segnalando l’eventuale falsità di un’informazione in modo che ilpossa rimuoverla. Se un evento è ancora in corso e non ci sono sufficienti informazioni per verificare la notizia, la situazione si fa più difficile. In questo caso, però,ha deciso di agire preventivamente, facendo si che il suo algoritmo escluda questi contenuti dai suggerimenti nel feed dei “Per te”. L’applicazione però ha scelto di non fermarsi, implementando le sue misure difensive contro lacon l’obiettivo di limitare il più possibile la ...

