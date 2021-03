Sparatoria in Colorado: uomo armato in un supermercato uccide 10 persone (Di martedì 23 marzo 2021) Crepitano ancora le armi negli Stati Uniti ed è ancosa una strage impressionante. L'ultima di una troppo lunga serie. Un uomo armato ha ucciso dieci persone a colpi di arma da fuoco in un supermercato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Crepitano ancora le armi negli Stati Uniti ed è ancosa una strage impressionante. L'ultima di una troppo lunga serie. Unha ucciso diecia colpi di arma da fuoco in un...

Advertising

repubblica : Usa, sparatoria in un supermercato in Colorado: 'Almeno sei vittime' - MediasetTgcom24 : Usa, sparatoria in Colorado: almeno dieci morti #usa - Corriere : Usa: sparatoria in supermercato in Colorado, morti e almeno 3 feriti - Adnkronos : #Colorado, sparatoria in un supermercato: 10 morti - fisco24_info : Colorado, sparatoria in un supermercato: 10 morti: Tra le vittime anche un agente di polizia -