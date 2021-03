Sospeso lo stipendio ai sanitari che non si vaccinano | “E’ requisito essenziale per l’esercizio della professione”

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa vaccinazione anti-Covid per i medici e gli operatotinon è obbligatoria ma rappresenta unper. Per questo, un giudice di Belluno ha ritenuto giusta la sospensione dal lavoro e dallodi dieci operatori di Rsa nel bellunese che avevano rifiutato l’immunizzazione. Una sentenza accolta dalle organizzazioni di medici e infermieri che sottolineano come, tuttavia, coloro che hanno detto ‘no’ al vaccino nelle due categorie rappresentino una ristrettissima minoranza. Il giudice di Belluno Anna Travia ha dunque respinto le richieste di due infermieri e otto operatori socioche avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione...

Advertising

Cat56548719 : RT @CesareSacchetti: L'@Agenzia_Ansa e altri giornali hanno riportato che la giudice Anna Travia di Belluno aveva dato ragione ad un'aziend… - anteprima24 : ** Sospeso lo stipendio ai #Sanitari che non si vaccinano: 'E' requisito essenziale per l'esercizio della professio… - PaoloBMb70 : NOTIZIA FALSA quella di TPI : da #Facebook 'ARRESTATE STI PORCI DI GIORNALISTI ???? L'Ansa e altri giornali hanno r… - duiliobiella : RT @ResPubl79983835: @LiciaRonzulli Tutto falso! ?? ?? Fatte le ferie si torna al lavoro! L'Ansa e altri giornali hanno riportato che la g… - Bea40998979 : RT @CesareSacchetti: L'@Agenzia_Ansa e altri giornali hanno riportato che la giudice Anna Travia di Belluno aveva dato ragione ad un'aziend… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospeso stipendio

LA NOTIZIA

Leggi: Gli infermieri e i sanitari rifiutano il vaccino?Genova. Sciopero con presidio questa mattina presso il cantiere dello Scolmatore del Bisagno in Via Adamoli. Gli operai edili hanno incrociato le braccia contro il mancato pagamento dello. Da qualche mese si verificano ritardi nei pagamenti sia delle retribuzioni sia degli straordinari. Per Federico Pezzoli, Andrea Tafaria e Mirko Trapasso Segretari Generali di Fillea Cgil ...Pochi, anzi pochissimi i medici e gli infermieri che rifiutano il vaccino. L'1-2% dei medici ospedalieri, ovvero tra i 1.140 e i 2.280 su un totale di 114.000 attivi. E un centinaio di ...Se non c'è stata vaccinazione non ci può essere lo stipendio: lo ha deciso il giudice di Belluno ... della dose lo scorso febbraio e che per questo erano stati sospesi dal lavoro. I dieci sanitari, ...