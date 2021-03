Sondaggi politici Demos | gli elettori pentastellati vogliono Conte leader M5S

(Di martedì 23 marzo 2021) Basta direttori, basta uno vale uno. La maggioranza degli(60%) vuole che il Movimento venga guidato da un nuovoo capo politico. È quanto emerge dagli ultimiper La Repubblica. Poco più di un terzo della base grillina preferirebbe un organo di direzione formato da 5 persone. Il nuovo direttorio doveva essere il futuro del Movimento ma finirà nel cassetto dopo che Grillo ha incoronatodei Cinque Stelle. La figura dell’ex premier unisce un Movimento diviso in mille rivoli e piace agli: il 72% lo vorrebbe infatti come prossimo capo politico. Fonte:Fonte:...

La settimana dal 15 al 21 marzo mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: SWG, Termometro Politico, Tecnè, Index Research, EMG ... Cercasi disperatamente classe dirigente. Il centrodestra vola nei sondaggi, riesce a parlare dritto al cuore del Paese ma si incarta sulla scelta delle candidature per le elezioni comunali nelle princ ...