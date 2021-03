**Scuola: Garante Infanzia Lazio, ‘tamponi per tutti per rientro dopo Pasqua’** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Le regioni, a partire dal Lazio, non devono rimanere inermi ad aspettare cambi di colore ma è necessario che individuino celermente percorsi per riportare i ragazzi sui banchi in modalità tradizionale o alternativa alla scuola classica. Si prevedano tamponi obbligatori per tutti, se approvati anche salivari, per il rientro dopo Pasqua, con screening continuo a campione da proseguire ogni settimana in tutte le scuole. Igienizzazione di tutti gli istituti prima della riapertura e durante il percorso scolastico, nonché miglioramento del trasporto pubblico”. Lo dice all’Adnkronos il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza, Jacopo Marzetti, che aggiunge: “Se tale sistema non fosse reputato sufficiente a garantire il diritto alla salute dei ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Le regioni, a partire dal, non devono rimanere inermi ad aspettare cambi di colore ma è necessario che individuino celermente percorsi per riportare i ragazzi sui banchi in modalità tradizionale o alternativa alla scuola classica. Si prevedano tamponi obbligatori per, se approvati anche salivari, per ilPasqua, con screening continuo a campione da proseguire ogni settimana in tutte le scuole. Igienizzazione digli istituti prima della riapertura e durante il percorso scolastico, nonché miglioramento del trasporto pubblico”. Lo dice all’Adnkronos ildell’e dell’adolescenza, Jacopo Marzetti, che aggiunge: “Se tale sistema non fosse reputato sufficiente a garantire il diritto alla salute dei ...

Advertising

TV7Benevento : **Scuola: Garante Infanzia Lazio, 'tamponi per tutti per rientro dopo Pasqua'**... - giovcusumano : RT @Zbarskij: Per dire del Pd... Serena Sileoni, vicepresidente delll'Istituto Bruno Leoni o del lavoro come impegno spirtituale, è nel boa… - iris_versari : RT @Zbarskij: Per dire del Pd... Serena Sileoni, vicepresidente delll'Istituto Bruno Leoni o del lavoro come impegno spirtituale, è nel boa… - hampelotto2 : RT @Zbarskij: Per dire del Pd... Serena Sileoni, vicepresidente delll'Istituto Bruno Leoni o del lavoro come impegno spirtituale, è nel boa… - AntonellaColoru : RT @Zbarskij: Per dire del Pd... Serena Sileoni, vicepresidente delll'Istituto Bruno Leoni o del lavoro come impegno spirtituale, è nel boa… -