(Di martedì 23 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Treimpiegati sulla lineasono statidaidi notte, provocandoper. Una banda dinella notte di sabato 20 marzo ha letteralmente distrutto tre convogli Trenord di ultima generazione che sostavano nella stazione diLago. I convogli sono stati condotti in deposito per le operazioni di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Saronno-Como: treni nuovissimi distrutti dai vandali, danni per 100mila euro - ilSaronno : Trenord, linea Como-Saronno: vandalizzati tre convogli. 100 mila euro di danni -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno Como

ilSaronno

La dottoressa Alba Sciascera è il Direttore della Medicina di. L'entrata in ruolo a far data dal 10 marzo 2021. Originaria dima con genitori abruzzesi , la dottoressa Sciascera ha lavorato negli Ospedali S. Anna di, Fatebenefratelli di Erba e ...... - ripristino della linea Internazionale Castellanza (si intersecava con la lineaNovara ... Ferrovia con un Altissima Valenza Turistico Culturale; - elettrificazione della- Lecco (...Innovazione, multidisciplinarietà e comprensione profonda dei bisogni del malato guidano il l'operare di Alba Sciascera.SARONNO – Tre convogli Trenord di ultima generazione sono stati vandalizzati sabato notte nella stazione di Como Lago: i danni ammontano a oltre 100.000 euro. I treni in questione sono ora ...