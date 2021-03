Programmi TV di stasera, martedì 23 marzo 2021. Raoul Bova ‘vittima’ delle Iene (Di martedì 23 marzo 2021) Raoul Bova Rai1, ore 21.25: Leonardo - 1^ Tv Serie TV di Dan Percival e Alexis Sweet del 2021, con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini, Freddie Highmore. Prodotta in Italia. Durata: 130 minuti. Prima puntata: A Milano, nel 1506, Leonardo da Vinci vIene arrestato con l’accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona. Dopo aver dichiarato la sua innocenza a Stefano Giraldi, un giovane ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, dove incontra per la prima volta la modella Caterina. Leonardo si scontra con la difficoltà di permeare la sua arte di verità e incontra grandi ostacoli nella sua carriera artistica. Mentre i successi di Leonardo vengono riconosciuti e cresce la sua reputazione, una decisione rischiosa potrebbe distruggere tutto ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 23 marzo 2021)Rai1, ore 21.25: Leonardo - 1^ Tv Serie TV di Dan Percival e Alexis Sweet del, con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini, Freddie Highmore. Prodotta in Italia. Durata: 130 minuti. Prima puntata: A Milano, nel 1506, Leonardo da Vinci varrestato con l’accusa di avere avvelenato Caterina da Cremona. Dopo aver dichiarato la sua innocenza a Stefano Giraldi, un giovane ufficiale del Podestà, Leonardo ricorda i suoi giorni da apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, dove incontra per la prima volta la modella Caterina. Leonardo si scontra con la difficoltà di permeare la sua arte di verità e incontra grandi ostacoli nella sua carriera artistica. Mentre i successi di Leonardo vengono riconosciuti e cresce la sua reputazione, una decisione rischiosa potrebbe distruggere tutto ...

